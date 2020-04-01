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Кількість захворювань коронавірусом в Україні перевищила 660: список по областях

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Найбільша кількість випадків в Києві

В Україні збільшилася кількість випадків захворювання коронавірусом до 669, найбільша кількість інфікованих в Києві - 134. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Всього в Україні коронавірус був підтверджений у 23 областях та місті Києві.

  • Вінницька область - 49 випадків;
  • Волинська область - 7 випадків;
  • Дніпропетровська область - 9 випадків;
  • Донецька область - 6 випадків;
  • Житомирська область - 5 випадків;
  • Закарпатська область - 1 випадок;
  • Запорізька область - 13 випадків;
  • Івано-Франківська область - 64 випадки;
  • Кіровоградська область - 6 випадків;
  • м. Київ - 134 випадки;
  • Київська область - 57 випадків;
  • Львівська область - 6 випадків;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Одеська область - 12 випадків;
  • Полтавська область - 2 випадки;
  • Рівненська область - 15 випадків;
  • Сумська область - 19 випадків;
  • Тернопільська область - 98 випадків;
  • Харківська область - 1 випадок;
  • Херсонська область - 1 випадок;
  • Хмельницька область - 3 випадки;
  • Чернівецька область - 104 випадку;
  • Черкаська область - 52 випадки;
  • Чернігівська область - 2 випадки

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 120 нових випадків коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що в ОРДО у жінки підтвердили випадок захворювання коронавірусом. Жінка госпіталізована і знаходиться в одній з лікарень Макіївки, раніше вона зверталася з симптомами ГРВІ.

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