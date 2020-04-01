Кількість захворювань коронавірусом в Україні перевищила 660: список по областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Найбільша кількість випадків в Києві
В Україні збільшилася кількість випадків захворювання коронавірусом до 669, найбільша кількість інфікованих в Києві - 134. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Всього в Україні коронавірус був підтверджений у 23 областях та місті Києві.
- Вінницька область - 49 випадків;
- Волинська область - 7 випадків;
- Дніпропетровська область - 9 випадків;
- Донецька область - 6 випадків;
- Житомирська область - 5 випадків;
- Закарпатська область - 1 випадок;
- Запорізька область - 13 випадків;
- Івано-Франківська область - 64 випадки;
- Кіровоградська область - 6 випадків;
- м. Київ - 134 випадки;
- Київська область - 57 випадків;
- Львівська область - 6 випадків;
- Луганська область - 3 випадки;
- Одеська область - 12 випадків;
- Полтавська область - 2 випадки;
- Рівненська область - 15 випадків;
- Сумська область - 19 випадків;
- Тернопільська область - 98 випадків;
- Харківська область - 1 випадок;
- Херсонська область - 1 випадок;
- Хмельницька область - 3 випадки;
- Чернівецька область - 104 випадку;
- Черкаська область - 52 випадки;
- Чернігівська область - 2 випадки
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 120 нових випадків коронавіруса.
Раніше РБК-Україна писало, що в ОРДО у жінки підтвердили випадок захворювання коронавірусом. Жінка госпіталізована і знаходиться в одній з лікарень Макіївки, раніше вона зверталася з симптомами ГРВІ.