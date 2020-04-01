Кількість захворювань коронавірусом в Україні перевищила 660: список по областях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільша кількість випадків в Києві

В Україні збільшилася кількість випадків захворювання коронавірусом до 669, найбільша кількість інфікованих в Києві - 134. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Всього в Україні коронавірус був підтверджений у 23 областях та місті Києві.

Вінницька область - 49 випадків;

Волинська область - 7 випадків;

Дніпропетровська область - 9 випадків;

Донецька область - 6 випадків;

Житомирська область - 5 випадків;

Закарпатська область - 1 випадок;

Запорізька область - 13 випадків;

Івано-Франківська область - 64 випадки;

Кіровоградська область - 6 випадків;

м. Київ - 134 випадки;

Київська область - 57 випадків;

Львівська область - 6 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 12 випадків;

Полтавська область - 2 випадки;

Рівненська область - 15 випадків;

Сумська область - 19 випадків;

Тернопільська область - 98 випадків;

Харківська область - 1 випадок;

Херсонська область - 1 випадок;

Хмельницька область - 3 випадки;

Чернівецька область - 104 випадку;

Черкаська область - 52 випадки;

Чернігівська область - 2 випадки

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 120 нових випадків коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що в ОРДО у жінки підтвердили випадок захворювання коронавірусом. Жінка госпіталізована і знаходиться в одній з лікарень Макіївки, раніше вона зверталася з симптомами ГРВІ.