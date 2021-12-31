За даними видання, Східна Європа становить 39% населення регіону, і на неї припадає понад половина всіх випадків смерті від COVID-19 у Європі.

Вказано, що станом на 30 грудня, три з п'яти країн повідомляють про найвищу кількість щоденних смертей у Європі - Росія, Польща та Україна.

Зокрема, у середу Польща повідомила про 794 смерті від COVID-19.

За інформацією видання, кількість жертв від коронавірусу у Східній Європі в четвер досягла 1 045 454, у порівнянні з 1 873 253 особами у всій Європі.

Територія Східної Європи складається з Білорусі, Болгарії, Чехії, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини та України.

Зазначено, що в Східній Європі було виявлено відносно небагато випадків штаму "Омікрон" на відміну від Західної Європи, де щоденні випадки "б'ють рекорди".