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Кількість випадків коронавірусу у світі наближається до мільйона

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 22:42
Кількість випадків коронавірусу у світі наближається до мільйона
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У світі зафіксовано понад 920 тисяч випадків коронавірусу

Станом на вечір 1 квітня кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 900 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу worldometers, який відстежує поширення коронавірусу.

За даними сервісу, зараз відомо вже про 921 020 офіційно підтверджених випадків коронавірусу у світі. Найбільша кількість випадків спостерігається у Сполучених Штатах Америки (207 535), Італії (110 574), Іспанії (102 136), Китаї (81 554) та Німеччині (76 544).

Жертвами коронавірусу стали вже 46 155 жителів планети. Найбільша смертність зафіксована в Італії (13 155) та Іспанії (9 053). Вилікували захворювання на коронавірус вже 193 352 особи.

Нагадаємо, станом на вечір 1 квітня в Україні підтвердили 794 випадки коронавірусу. За добу захворювання на коронавірус підтвердили 125 українцям. Вилікувалися від коронавірусу вже 13 осіб.

Крім того, в Україні зросла кількість померлих внаслідок захворювання на коронавірус. Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла до 20.

Також РБК-Україна писало, що розвідка США зафіксувала приховування справжньої кількості підтверджених та летальних випадків коронавірусу владою Китаю. Американська розвідка стверджує, що публічна звітність Китаю щодо заражень і смертей навмисно занижена.

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