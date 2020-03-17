ru
ua

Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 180 тисяч

Новини » Коронавірус   

Померли від коронавірусу у світі понад 7 тисяч осіб

У світі кількість інфікованих людей коронавірусом COVID-19 перевищила 180 тисяч осіб, понад 7 тисяч померли. Такі дані станом на 13:00 опублікував Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Згідно з даними, кількість в світі заразилися коронавірусом 183 тисячі 304 людини. При більше половини заражених знаходиться за межами Китаю, де зафіксовано 81 тисячу 58 випадків COVID-19.

Всього в світі померли від коронавіруса 7166 осіб, з них 3111 в китайській провицнии Хубей. Одужали 79731 осіб.

За межами Китаю найбільш постраждалої від коронавіруса є Італія. Там зафіксовано 27980 випадків коронавіруса, 2158 осіб померли.

Раніше РБК-Україна писало, що пандемія коронавіруса в світі може тривати протягом двох років. Медики прогнозують, що до 70% населення Землі перехворіє коронавірусом.

Відзначимо, в Україні за станом на 17 березня зафіксовано 7 випадків коронавіруса - 4 в Чернівецькій області, 1 (летальний) в Житомирській і 2 у Києві. При цьому четверо українців заразилися всередині країни, вони не виїжджали за кордон.

Пенсіонерам виплатять тисячу гривень через коронавірус МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону
Читати всі новини