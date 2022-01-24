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Кількість випадків COVID в Україні зросла майже вдвічі за тиждень

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Україні вже новий спалах коронавірусу. Кількість випадків COVID зросла майже вдвічі за тиждень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні".

За минулий тиждень добове число заражених різко піднялося з 6 до більш ніж 20 тисяч. З 16 по 22 січня в країні виявили 102 997 інфікованих. Тоді як тижнем раніше їх було 51 985.

Так, за минулий тиждень кількість нових випадків зараження в Україні зросла на 98%.

При цьому рівень госпіталізації підвищився тільки на третину - на 33,5%. Якщо з 9 по 15 січня в лікарню потрапило 10 848 осіб, то з 16-го по 22-е - 14 487.
Буквально за тиждень кількість "помаранчевих" зон розширилося з двох до десяти.

Нагадаємо, в Україні за добу заразилися коронавірусом майже 13 тисяч осіб.

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КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України