Кількість випадків COVID у Києві за добу перевищила 1 тисячу вперше з грудня

У Києві за минулу добу підтвердили 1049 нових випадків коронавірусу . Це максимальний показник з грудня 2020 року.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі .

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (234), Дніпровському (138) та в Оболонському (132), розповів Кличко.

За минулу добу зафіксовано 24 летальних випадки від вірусу, повідомив мер.

За його даними, захворіли 599 жінок віком від 18 до 86 років, 385 чоловіків віком від 18 до 90 років, 4 дівчинки від 2 до 17 років та 31 хлопчик від 1 до 17 років.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні за минулу добу, 12 березня, підтвердили 13 276 нових випадків коронавірусу. Це максимальний показник у 2021 році.

Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців. Спостережувана летальність наблизилося до 2,9% серед хворих з COVID-19, зареєстрованих в дні близько 1 лютого.

Згідно з прогнозом робочої групи математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, через два-три тижні смертність може досягти пікових значень осінньої хвилі.