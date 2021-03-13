Кількість випадків COVID у Києві за добу перевищила 1 тисячу вперше з грудня

У Києві за минулу добу підтвердили 1049 нових випадків коронавірусу. Це максимальний показник з грудня 2020 року.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.
За його даними, захворіли 599 жінок віком від 18 до 86 років, 385 чоловіків віком від 18 до 90 років, 4 дівчинки від 2 до 17 років та 31 хлопчик від 1 до 17 років.
За минулу добу зафіксовано 24 летальних випадки від вірусу, повідомив мер.
До лікарень столиці госпіталізували 114 пацієнтів. Одужали минулої доби 380 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (234), Дніпровському (138) та в Оболонському (132), розповів Кличко.
Як повідомляло РБК-Україна, в Україні за минулу добу, 12 березня, підтвердили 13 276 нових випадків коронавірусу. Це максимальний показник у 2021 році.
Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців. Спостережувана летальність наблизилося до 2,9% серед хворих з COVID-19, зареєстрованих в дні близько 1 лютого.
Згідно з прогнозом робочої групи математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, через два-три тижні смертність може досягти пікових значень осінньої хвилі.