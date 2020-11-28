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Кількість випадків COVID-19 у Києві за добу перевищило 1700

Київ, Субота 28 листопада 2020 08:42
Кількість випадків COVID-19 у Києві за добу перевищило 1700
Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Київ лідирує в Україні за кількістю інфікованих

У Києві за останню добу зафіксовано 1 739 нових випадків коронавирусной інфекції. Столиця випереджає Дніпропетровську область, де станом на 28 листопада зафіксовано 1 599 випадків.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на свій сторінці в Facebook.

Таким чином, це новий рекорд по захворюваності COVID-19 у Києві.

Напередодні, 27 листопада, повідомлялося, що за минулу добу в Києві виявили найбільшу кількість заражених коронавірусом за період пандемії - 1520 осіб, 26 випадків - летальні. Всього від вірусу померли 1253 киянина.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 28 листопада повідомив, що в Україні за останню добу зафіксовано 16 294 нових випадків коронавірусної інфекції. Це новий рекорд по захворюваності COVID-19.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні точно не буде нокдауну з наступного тижня. Перелік обмежень при суворому карантині ще розробляється.

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 28 листопада, в Україні діє так званий карантин вихідного дня.

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