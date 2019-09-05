Кількість постраждалих та жертв теракту в Кабулі зросла

В результаті вибуху в Кабулі, що стався вранці 5 вересня в дипломатичному районі, загинули 10 цивільних та понад 40 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника афганського Міністерства внутрішніх справ Насрата Рахімі, в результаті вибуху, влаштованому терористом-смертником, загинули щонайменше 10 цивільних громадян, ще 42 людини отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 5 вересня на сході Кабулу стався потужний вибух. За попередніми даними, терорист-смертник підірвав себе у дипломатичному центрі афганської столиці, де також знаходиться посольство Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація "Талібан".

Пізніше стало відомо, що до лікарні доставили тіла 5 жертв вибуху в дипломатичному районі Кабулу. Тоді також повідомлялося про щонайменше 25 постраждалих внаслідок теракту. Представник лікарні зазначала, що серед жертв та постраждалих є цивільні.

Також РБК-Україна писало, що 2 вересня в Кабулі сталися два потужні вибухипоблизу комплексу, який використовується співробітниками міжнародних організацій. В результаті серії вибухів загинули 16 осіб, ще 119 постраждали.