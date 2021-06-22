RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кількість постраждалих унаслідок отруєння в готельному комплексі на Прикарпатті зросла

Автор: Инна Собора

В Івано-Франківській області зросла кількість постраждалих унаслідок отруєння в готельно-відпочинковому комплексі "Діброва". Уже госпіталізовано 11 людей.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, станом на 7 ранку, в інфекційне відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 11 осіб, які 17 червня вживали їжу в готельно-відпочинковому комплексі "Діброва" у селі Діброва Івано-Франківського району.

Стан здоров’я середнього ступеня важкості. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Раніше РБК-Україна писало про 10 постраждалих унаслідок отруєння в Івано-Франківській області. Було відомо, що серед постраждалих шестеро підлітків та четверо дорослих. Всі вони - жителі села Саджава.

Нагадаємо, у Харкові сталося масове отруєння після відвідування мережі ресторанів.

Читайте РБК-Україна в Google News
отруєнняІвано-Франківська область