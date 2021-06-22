Кількість постраждалих унаслідок отруєння в готельному комплексі на Прикарпатті зросла
В Івано-Франківській області зросла кількість постраждалих унаслідок отруєння в готельно-відпочинковому комплексі "Діброва". Уже госпіталізовано 11 людей.
Так, станом на 7 ранку, в інфекційне відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 11 осіб, які 17 червня вживали їжу в готельно-відпочинковому комплексі "Діброва" у селі Діброва Івано-Франківського району.
Стан здоров’я середнього ступеня важкості. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Раніше РБК-Україна писало про 10 постраждалих унаслідок отруєння в Івано-Франківській області. Було відомо, що серед постраждалих шестеро підлітків та четверо дорослих. Всі вони - жителі села Саджава.
Нагадаємо, у Харкові сталося масове отруєння після відвідування мережі ресторанів.