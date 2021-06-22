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Кількість постраждалих унаслідок отруєння в готельному комплексі на Прикарпатті зросла

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Вівторок 22 червня 2021 08:40
Кількість постраждалих унаслідок отруєння в готельному комплексі на Прикарпатті зросла Фото: кількість отруєних в готелі "Діброва" зросла (УНІАН)
Автор: Инна Собора

В Івано-Франківській області зросла кількість постраждалих унаслідок отруєння в готельно-відпочинковому комплексі "Діброва". Уже госпіталізовано 11 людей.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, станом на 7 ранку, в інфекційне відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 11 осіб, які 17 червня вживали їжу в готельно-відпочинковому комплексі "Діброва" у селі Діброва Івано-Франківського району.

Стан здоров’я середнього ступеня важкості. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Раніше РБК-Україна писало про 10 постраждалих унаслідок отруєння в Івано-Франківській області. Було відомо, що серед постраждалих шестеро підлітків та четверо дорослих. Всі вони - жителі села Саджава.

Нагадаємо, у Харкові сталося масове отруєння після відвідування мережі ресторанів.

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отруєння Івано-Франківська область
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