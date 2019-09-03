Кількість постраждалих від отруєння шаурмою в Одеській області перевалило за 40

Кількість постраждалих в результаті отруєння шаурмою в селищі Авангард Одеської області перевалило за 40 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.

Повідомляється, що в результаті спалаху захворювання гострою кишковою інфекцією серед людей, що вживали шаурму в одній з точок селища, постраждала 41 людина, зокрема 10 дітей.

"З попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" в міську були клінічну інфекційну лікарню Одеси доставлено 40 хворих, одна людина від госпіталізації відмовився", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що ще 1 вересня почали санітарно-епідеміологічне розслідування. Встановлено, що постраждалі купували шаурму в торговому павільйоні "Сьоме небо". Його вже закрили, а в ході перевірок знайшли численні порушення вимог санітарного законодавства та законодавства про безпеку харчових продуктів.

Також у 13 отруєних знайшли кишкову паличку Salmonella enteritidis. На даний момент вони знаходяться

"При лабораторному обстеженні у 13 хворих виявлена Salmonella enteritidis", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 37 госпіталізованих внаслідок отруєння шаурмою. Спочатку було 9 чоловік, потім 21, у результаті, всього 37 осіб були госпіталізовані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві студенти масово отруїлися шаурмою на вулиці Борщагівська. Станом на вечір 2 вересня, 7 осіб госпіталізовано.