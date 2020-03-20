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Кількість підозр на коронавірус у Закарпатській області зросла

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 10:19
Кількість підозр на коронавірус у Закарпатській області зросла
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 19 березня на стаціонарному лікування перебувають 8 осіб з підозрою на коронавірус

У Закарпатській області госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров, передає місцеве видання "Закарпаття онлайн".

Загалом, станом на 19 березня, на стаціонарному лікування перебувають 8 осіб з підозрою на коронавірус.

"За добу, що минула, 1 особа госпіталізована з підозрою на випадок гострої респіраторної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

У хворих відібрано біологічний матеріал для вірусологічного дослідження та відправлено у референтну лабораторію м. Київ.

Нагадаємо, в Україні кількість померлих від коронавірусу COVID-19 збільшилась до трьох осіб. Третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.

Крім того, МОЗ підтвердив випадки зараження коронавірусом в Житомирі та Києві. В Житомирі коронавірус діагностували у чоловіка, який повернувся з Австрії, а в Києві коронавірусом заразився місцевий житель, який нещодавно відвідував Швейцарію.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україну з-за кордону повернулися близько 20 тисяч українців. Загалом вчора прикордонники здійснили 31 тисячу пропускних операцій.

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