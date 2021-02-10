Кількість нових випадків зараження COVID знижується четвертий тиждень поспіль, - ВООЗ

За минулий тиждень в світі зафіксували 3,1 мільйона нових випадків і це найнижчий семиденний показник з 26 жовтня минулого року. Більшість з цих випадків були закономірно виявлені в США - 871 365. Істотна частина випадків відзначена у Великобританії, Бразилії, Франції та Росії. Але у всіх цих країнах також є тенденція до зниження захворюваності.

Найбільше зниження приросту випадків зафіксовано в Африці - 22%, а найнижче - у Східному Середземномор'ї - 2%.

Також за минулий тиждень зареєстровано 88 тисяч смертей від коронавірусу, що на 10% менше, ніж тижнем раніше. У цій статистиці спад йде тільки другий тиждень.

Всього ж у світі на сьогодні зафіксовано 106 321 987 випадків зараження коронавірусом, 2 325 282 людини померли.