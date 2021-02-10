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Кількість нових випадків зараження COVID знижується четвертий тиждень поспіль, - ВООЗ

Автор: Роман Тверденко

У світі за минулий тиждень зафіксували на 17% менше нових випадків зараження коронавірусом, ніж за попередню. Тенденція до спаду йде вже четвертий тиждень поспіль.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє CNN.

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За минулий тиждень в світі зафіксували 3,1 мільйона нових випадків і це найнижчий семиденний показник з 26 жовтня минулого року. Більшість з цих випадків були закономірно виявлені в США - 871 365. Істотна частина випадків відзначена у Великобританії, Бразилії, Франції та Росії. Але у всіх цих країнах також є тенденція до зниження захворюваності.

Найбільше зниження приросту випадків зафіксовано в Африці - 22%, а найнижче - у Східному Середземномор'ї - 2%.

Також за минулий тиждень зареєстровано 88 тисяч смертей від коронавірусу, що на 10% менше, ніж тижнем раніше. У цій статистиці спад йде тільки другий тиждень.

Всього ж у світі на сьогодні зафіксовано 106 321 987 випадків зараження коронавірусом, 2 325 282 людини померли.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що виявлений у Великобританії штам коронавірусу, був виявлений на минулому тижні ще в шести країнах. Їх загальне число досягло 86.

Також експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що, крім ринку в Ухані, існують і інші можливі джерела COVID-19. Це можуть бути інші ринки.

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