Кількість масових убивств у США в 2019 році встановила рекорд

В 2019 році в США було скоєно рекордно високу кількість масових вбивств, починаючи з 1970-х років, коли в країні почали вести цю статистику. Таких висновків дійшли укладачі бази даних масових вбивств, яка ведеться спільно агентством Associated Press, газетою USA Today і дослідниками з Північно-Східного Університету, повідомляє РБК-Україна.

Загалом цього року у США було скоєно 41 масове вбивство. При цьому в 33 випадках йшломя про масову стрілянину. У результаті всіх цих злочинів загинуло 211 осіб. Зазначимо, що масовим вважається будь-яке вбивство, в результаті якого загинули щонайменше чотири людини, виключаючи злочинця.

Велика частина масових вбивств не потрапила в заголовки загальнонаціональних новин, оскільки переважно йшлося про побутові вбивства з невеликою кількістю жертв. Основну увагу громадськості було залучено до випадків масової стрілянини в Ель-Пасо і Одесі (Техас), Дейтоні (штат Огайо), Вірджинії-Біч (штат Вірджинія) і Джерсі-Сіті (Нью-Джерсі).

Наголошується, що і досі роком, за який в результаті масових нападів загинула найбільша кількість людей, залишається 2017-й. Тоді стрілянина на музичному фестивалі в Лас-Вегасі (штат Невада) забрала життя 58 осіб. Цей випадок став найбільш кривавим масовим розстрілом людей в новітній історії США.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року в Лас-Вегасі (США) 64-річний Стівен Паддок стріляв по натовпу з 22 тис. чоловік протягом декількох хвилин.

Чоловік, який влаштував стрілянину в Лас-Вегасі застрелився, коли поліцейські почали штурмувати номер, в якому він перебував.