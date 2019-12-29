ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість масових убивств у США в 2019 році встановила рекорд

Новини » В світі     29.12.2019 - 05:39
Кількість масових убивств у США в 2019 році встановила рекорд
Ілюстративне фото (FBI.gov)

Загалом цього року у США було скоєно 41 масове вбивство, в яких загинуло 211 осіб

В 2019 році в США було скоєно рекордно високу кількість масових вбивств, починаючи з 1970-х років, коли в країні почали вести цю статистику. Таких висновків дійшли укладачі бази даних масових вбивств, яка ведеться спільно агентством Associated Press, газетою USA Today і дослідниками з Північно-Східного Університету, повідомляє РБК-Україна.

Загалом цього року у США було скоєно 41 масове вбивство. При цьому в 33 випадках йшломя про масову стрілянину. У результаті всіх цих злочинів загинуло 211 осіб. Зазначимо, що масовим вважається будь-яке вбивство, в результаті якого загинули щонайменше чотири людини, виключаючи злочинця.

Велика частина масових вбивств не потрапила в заголовки загальнонаціональних новин, оскільки переважно йшлося про побутові вбивства з невеликою кількістю жертв. Основну увагу громадськості було залучено до випадків масової стрілянини в Ель-Пасо і Одесі (Техас), Дейтоні (штат Огайо), Вірджинії-Біч (штат Вірджинія) і Джерсі-Сіті (Нью-Джерсі).

Наголошується, що і досі роком, за який в результаті масових нападів загинула найбільша кількість людей, залишається 2017-й. Тоді стрілянина на музичному фестивалі в Лас-Вегасі (штат Невада) забрала життя 58 осіб. Цей випадок став найбільш кривавим масовим розстрілом людей в новітній історії США.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року в Лас-Вегасі (США) 64-річний Стівен Паддок стріляв по натовпу з 22 тис. чоловік протягом декількох хвилин.

Чоловік, який влаштував стрілянину в Лас-Вегасі застрелився, коли поліцейські почали штурмувати номер, в якому він перебував.

Україна пережила найтепліший рік за всю історію спостережень США оштрафували авіакомпанію Lufthansa на 6,4 млн доларів
Новини України Сполучені Штати Америкипреступлениярекорд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся