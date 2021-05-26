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Кількість кіберзлочинів в Україні в 2021 році зросла на 25%

Автор: РБК-Україна

В Україні за чотири місяці 2021 року, порівняно з минулим, кількість кіберзлочинів зросла на 25%. Зафіксували понад 1100 інцидентів.

Про це розповів глава Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак в інтерв'ю РБК-Україна.

Він пов'язує збільшення зростання кіберзлочинів з пандемією коронавірусу - деякі люди втратили роботу і шукають варіанти, як заробити.

"На сьогоднішній день у нас дійсно зросла статистика по кіберзлочинах. За чотири місяці цього року, порівняно з минулим, ми бачимо приріст на 25%. На даний момент ми зафіксували 1157 таких інцидентів. По них ми вже оголосили 263 підозри", - розповів Гринчак.

Він додав, що в зону відповідальності кіберполіції входять порушення авторства контенту і суміжних прав, контент, який пов'язаний з насильством, наркотиками, екстремізмом, створенням і поширенням дитячої порнографії, насильством над дітьми.

Також онлайн-шахрайство, виманювання грошей через Інтернет, Продаж баз даних, впровадження в веб-сайти, DDoS-атаки і malware - шкідливе програмне забезпечення.

Раніше повідомлялося, що в Україні кожна четверта дитина За останній рік стикався з проявами сексуального насильства в Інтернеті.

Нагадаємо, в 2021 році кіберполіція затримала двох кураторів "груп смерті". Двоє підлітків перебувають на примусовому лікуванні.

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