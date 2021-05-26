Кількість кіберзлочинів в Україні в 2021 році зросла на 25%
В Україні за чотири місяці 2021 року, порівняно з минулим, кількість кіберзлочинів зросла на 25%. Зафіксували понад 1100 інцидентів.
Про це розповів глава Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак в інтерв'ю РБК-Україна.
Він пов'язує збільшення зростання кіберзлочинів з пандемією коронавірусу - деякі люди втратили роботу і шукають варіанти, як заробити.
"На сьогоднішній день у нас дійсно зросла статистика по кіберзлочинах. За чотири місяці цього року, порівняно з минулим, ми бачимо приріст на 25%. На даний момент ми зафіксували 1157 таких інцидентів. По них ми вже оголосили 263 підозри", - розповів Гринчак.
Він додав, що в зону відповідальності кіберполіції входять порушення авторства контенту і суміжних прав, контент, який пов'язаний з насильством, наркотиками, екстремізмом, створенням і поширенням дитячої порнографії, насильством над дітьми.
Також онлайн-шахрайство, виманювання грошей через Інтернет, Продаж баз даних, впровадження в веб-сайти, DDoS-атаки і malware - шкідливе програмне забезпечення.
Раніше повідомлялося, що в Україні кожна четверта дитина За останній рік стикався з проявами сексуального насильства в Інтернеті.
Нагадаємо, в 2021 році кіберполіція затримала двох кураторів "груп смерті". Двоє підлітків перебувають на примусовому лікуванні.