Кількість щодня збільшується: уже в семи регіонах перевищені показники COVID-госпіталізацій

Станом 14 вересня, всі області України перебувають у "зеленій" зоні адаптивного карантину. Водночас, зростає кількість регіонів, у яких епідеміологічні показники перебувають не в межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%. Однак цей показник перевищений у:
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4640 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях.
РБК-Україна писало, що в НАН прогнозують понад 5 тисяч нових випадків зараження інфекцією в Україні.