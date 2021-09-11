Кількість COVID-випадків продовжує рости: за добу 3 869 нових хворих

За минулу добу, 10 вересня, в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих 387 дітей та 76 медпрацівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, за минулу добу госпіталізовані 1 102 людини, померли - 69, одужали - 1 738.
Різними методами зробили близько 65 тисяч тестів на COVID.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській області (379), у місті Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.
Нагадаємо, 9 вересня в Україні було зафіксовано 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.