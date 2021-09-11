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Кількість COVID-випадків продовжує рости: за добу 3 869 нових хворих

Автор: Инна Собора

За минулу добу, 10 вересня, в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих 387 дітей та 76 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, за минулу добу госпіталізовані 1 102 людини, померли - 69, одужали - 1 738.

Різними методами зробили близько 65 тисяч тестів на COVID.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській області (379), у місті Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

Нагадаємо, 9 вересня в Україні було зафіксовано 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

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