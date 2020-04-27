Кількість хворих на COVID-19 в Житомирській області перевищила 350

У Житомирській області 26 квітня підтвердили три нових випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Житомирської ОДА.

Так, наразі в регіоні вже 351 зареєстрований діагноз COVID-19. За добу нові випадки виявили у Житомирі (жінка, 35 років), Черняхові (жінка, 45 років) та Олевську (жінка, 62 роки).

За даними Житомирського обласного лабораторного центру, в області вже одужали від коронавірусу 10 жителів, з яких 1 з Бердичівського району, 7 з Малинського району, 1 з Радомишльського району та 1 з Житомира.

Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі - 119 людей, в Коростені - 66 та в Бердичеві - 61.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 300. 26 квітня на території області було виявлено 16 нових випадків зараження.

РБК-Україна писало, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що у разі різкого зменшення захворюваності на коронавірус карантин в Україні буде завершено раніше. У випадку зменшення кількості нових випадків Україна перейде до третього або четвертого етапу виходу з карантину.