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Кількість хворих на COVID-19 у Донецькій області перевищила 2 тисячі

Маріуполь, Субота 12 вересня 2020 01:58
Кількість хворих на COVID-19 у Донецькій області перевищила 2 тисячі
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Донецькій області за минулу добу зафіксували 84 нових заражень коронавірусом. Кількість хворих збільшилася до 2 026.

Про це повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко в Facebook,

За його словами, в області за останню добу зафіксували новий антирекорд - чотири смерті від коронавіруса. Всі померлі - люди літнього віку, одна із померлих - головний лікар Покровської міської лікарні.

"Загалом за п’ятницю, 11 вересня, на Донеччині виявили 84 нових хворих на COVID-19, серед них шестеро дітей та четверо медпрацівників", - повідомив Кириленко.

Найбільше нових випадків у Маріуполі (23) та Краматорську (20).

Нагадаємо, тиждень тому у Донецькій області було 1,5 тисячі хворих на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що в Україні кількість смертей серед пацієнтів з COVID-19 зменшилася в 1,4 рази у порівнянні з минулим тижнем.

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