Кількість хворих COVID-19 в Бразилії перевищила 100 тис.

Згідно з останніми даними, опублікованими міністерством охорони здоров'я, в Бразилії зареєстровано понад 100 тис. випадків захворювання COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN,

Кількість підтверджених випадків збільшилася на 4 488 за 24 години, в результаті чого загальна кількість досягла не менше 101 147.

За даними Університету Джона Хопкінса, в Бразилії зареєстровано понад 7 тис. випадків смерті від коронавіруса.

Нагадаємо, тиждень тому повідомлялося, що в Бразилії кількість заражених коронавирусной інфекцією наблизилося до 60 тис.

У березні у президента Бразилії Жаїра Болсонару діагностували коронавірус COVID-19.

Раніше повідомлялося, що кількість випадків зараження коронавірусом в Сполучених Штатах Америки перевищила 1 мільйон.

За минулу добу на 3 травня у світі зафіксували 80 890 нових випадків зараження коронавірусом, 3 431 чоловік помер.