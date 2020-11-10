Кількість лікарняних зросла на 50% через COVID-19 та сезонні хвороби

Фонд соціального страхування України зафіксував значне зростання кількості листків непрацездатності, що надаються на оплату до фонду. У жовтні кількість лікарняних листків у порівнянні з вереснем збільшилась на 48,9%.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

За оперативними даними, на 35,4% зросла кількість днів непрацездатності, сума витрат зросла на 38,7% або на 334,7 млн грн.

Як зазначили в фонді, ріст числа листків і днів непрацездатності пов'язаний із сезонним підвищенням захворюваності на респіраторні хвороби, збільшенням потреби у догляді за хворими дітьми, ізоляцією від COVID-19 контактних осіб, а також безпосереднім захворюванням українських працівників на коронавірусну хворобу.

Темпи зростання кількості листків по тимчасовій непрацездатності є найбільшими в регіонах, у яких обласні центри віднесено до "червоного" та "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки.

При цьому у Сумській області збільшення лікарняних у жовтні порівняно з вереснем склало 90,8%, у Тернопільській області - 87,9%, Миколаївській області - 83,3%, Вінницькій області - 80,4%, Полтавській області - 72,6%, Харківській області - 66,1%, Черкаській області - 63%, Рівненській області - 62,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, за останній тиждень в Києві зафіксували 11 286 нових випадків захворювання на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Це майже на 1400 випадків більше, ніж було зафіксовано за попередній період.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, в середині вересня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 35% опитаних українців. При цьому не робили б вакцинації 50% респондентів, а ще 15% - не визначилися.