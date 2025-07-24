"Когда все закончится, тогда и буду радоваться": как распознать синдром отложенной жизни

О синдроме отложенной жизни в последнее время много говорят психологи. И большая часть украинцев оказалась под давлением этого синдрома. "Я потом поеду в путешествие/пойду в отпуск", "Начну жить для себя, когда закончится война", "Мое счастье потом, сначала дела/дети/карьера/родители" - если вы начали говорить себе подобные фразы, то у вас тоже появился этот печальный спутник - синдром отложенной жизни.

Что же такое синдром отложенной жизни, почему он в жизни украинцев и у людей по всему миру и как это влияет на психологическое состояние, РБК-Украина поговорило с психологом сервиса Betobee, ЭФТ терапевтом и СЕТА консультантом Владимиром Цельникером.

Что такое синдром отложенной жизни?

Это состояние, в котором человек откладывает активную жизнь на "когда-то потом". И вместо того, чтобы проживать моменты, актуализировать свои стремления и мечты, человек как будто ждет разрешения на действие и реализацию.

Это разрешение может быть внешним ("Когда похвалят на работе или в семье", "Когда-нибудь после войны", "После периода нестабильности") или внутренним ("Когда я стану лучшим профессионалом, лучшим партнером в отношениях", "Когда исчезнет тревога или печаль").

"Человек проживающий сидром отложенной жизни, можно сказать, что существует и живет в состоянии "временного выживания", где ежедневная рутина заменяет настоящую жизнь. А желания и важные вещи откладываются на потом, иногда на годы, или даже на всю жизнь", - объясняет эксперт.

Более глубинно - это способ выжить, когда кажется, что жить полноценно и "дышать свободно" - "не ко времени". Такая психологическая стратегия может рождаться в условиях нестабильности, потери безопасности, длительного стресса. Это может быть в результате стресса из-за НДД (неблагоприятный детский опыт), в результате стресса на работе, в жизни, в результате войны.

Почему мы откладываем жизнь "на потом"

Психолог объясняет, что это не лень, и не слабость человека. Это следствие пережитого опыта, который активировал в психике программу выживания, хранения. И опыт, который может активировать такое состояние может быть разный.

Война и длительная нестабильность

Психика учится, что надо много жизненных процессов "поставить на паузу". Потому что каждый день воспринимается, как нестабильный и угрожающий. И это форма адаптации: "Сейчас не до моих сакральных желаний, потому что надо выжить"

Паттерны из детства

У многих из нас не было в детстве модели того, как жить для себя. Была больше распространена модель "Сначала надо сделать всем хорошо, всем угодить, а потом в последнюю очередь что-то сделаю для себя". Когда человек видит такое поведение у родителей, или они даже его этому учат, то этот механизм переносится во взрослую жизнь.

Подсознательный запрет на радость

Бывает и так, что человек не позволяет быть себе счастливым. Потому что вокруг столько горя, боли: войны, катаклизмы, несправедливость. Активируется программа вины выжившего: "Как я могу радоваться, когда другим плохо, когда другие страдают от несправедливости?"

Избегание неудачи

Бывает так, что проще не начинать и не проживать неудач или неидеально реализованных мечт и планов. Тогда, чтобы избежать обвиняющего голоса внутреннего критика: "Ну вот, опять ошибка, как всегда! Только это ты и можешь!", человек может избегать начинать какие-то действия в сторону реализации планов.

Как избавиться от этого синдрома и начать жить?

"В то время, когда одни откладывают свою жизнь на потом, другие - наоборот, смело (как кажется со стороны) позволяют себе жить по настоящему и делать то, что для них важно, и не откладывать это на вечность", - говорит специалист.

Вот какие факторы могут подтолкнуть найти в себе силы к действиям:

Осознание временности жизни

Иногда опыт потерь (дома, стабильности и т.д.) может дать глубокий внутренний инсайт: "Это моя жизнь, здесь и сейчас. И другой уже не будет. Так что я выбираю жить здесь и сейчас"

Опыт терапии или внутренней работы

Человек, прошедший через терапию, часто учится лучше слышать себя, распознавать свои ограничения и выходить за их пределы - не дожидаясь "идеального момента".

Опыт наполнения эмоциональным ресурсом

Часто люди, которые смело и активно актуализируют свои потребности и желания, это люди, которые имели опыт безопасности и атмосферы любви и принятия в детстве, или уже во взрослом возрасте (в классных отношениях, в терапии). Поэтому даже если человек рос в условиях НДД (неблагоприятного детского опыта), он все равно может наполниться этим ресурсом и опытом во взрослой жизни.

Пошаговый выход из синдрома отложенной жизни

По словам Владимира Цельникера, есть действенный пошаговый план, который поможет выйти из этого синдрома и начать полноценно жить, несмотря на тяжелый период, войну и неопределенность вокруг.

Осознайте и признайте

Признайте, что вы откладываете жизнь на потом и назовите причину, что именно вам мешает. Потому что осознание - первый и важный шаг.

Задайте себе вопрос

"Что именно я откладываю?", "Почему?", "Что должно произойти, чтобы я позволил себе?", "Это мой выбор или сценарий, который я за кем-то повторяю?", "Где я видел или слышал что-то подобное в моем окружении? Как это было?"

Нужно честно и откровенно дать себе ответ на все эти вопросы, чтобы двигаться дальше.

Дайте себе маленькие разрешения

"Иногда помогают маленькие шаги к изменениям. Например: дать себе разрешение прогуляться, купить то, что давно хотелось, если уже есть возможность, поговорить с приятным человеком, сделать еще что-то, что будет приятно, и что откладывалось на потом. Это сигналы себе, что "Я могу все жить здесь и сейчас. Теперь я это могу", - советует психолог.

Делайте "что-то живое и настоящее" каждый день

Можно 15 минут порисовать, прогуляться, подышать, сделать зарядку, пообщаться, выписать свои мысли, планы и желания, просто отдохнуть с кофе перед окном. Это уже вклад в жизнь здесь и сейчас.

Самопринятие

"Кто сказал, что вы должны проживать что-то здесь и сейчас? Или кто сказал/что надо откладывать важные вещи на лучшие времена? А что вы по настоящему хотите сейчас? Ваши желания ценны уже, потому что вы есть и, потому что вы проживаете вашу собственную жизнь", - говорит специалист.

Он добавил, что этот синдром - это последствия опыта пережитого стресса и механизм защиты психики. И только вы самостоятельно можете себе дать разрешение жить здесь и сейчас, принимать собственные цели и желания.