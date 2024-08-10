RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда бактерии сильнее. Врач дал важные советы по лечению антибиотиками

Фото: Лечение простуды (иллюстративное freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине с августа 2022 года антибиотики продают по электронному рецепту. Это одна из мер против неконтролируемого отпуска таких лекарств и употребления их без назначения врача.

Почему это важно и какие последствия самолечения антибиотиками, РБК-Украина объяснил первый заместитель министра здравоохранения Украины Сергей Дубров.

Врачи всего мира бьют тревогу из-за роста частоты антибиотикорезистенности, когда пациентов не удается вылечить антибиотиками.

"Термин "антибиотикорезистентность" означает устойчивость бактерий к антибиотикам, то есть к препаратам, которые должны эффективно бороться с ними. Когда пациент употребляет антибиотик, всегда есть риск того, что некоторые бактерии станут устойчивыми к нему. Лекрства убивают большинство возбудителей болезней, но небольшая группа все же может устоять.. Они растут и распространяются, а иногда могут даже передавать такую стойкость другим бактериям", – объясняет Сергей Дубров.

Он отмечает: самостоятельное употребление антибиотиков не по назначению врача, например, во время вирусных инфекций – наибольший фактор, способствующий развитию резистентности.

"Антибиотики не действуют на вирусы, поэтому когда человек начинает самостоятельно принимать антибиотик при ОРВИ, вы повышаете риск антибиотикорезистентности", - отмечает врач.

Он отмечает важные правила лечения:

  • не принимайте антибиотик для лечения вирусных инфекций;
  • не занимайтесь самолечением;
  • соблюдайте режим приема антибиотиков и всегда завершайте полный курс лечения, даже если чувствуете себя лучше.

Введение е-рецепта является одним из действенных шагов в борьбе с нерациональным употреблением антибиотиков, добавляет Сергей Дубров.

Напомним, мы писали, когда нужно пить антибиотики. Если врач назначил антибиотик, нельзя самостоятельно менять дозу или прекращать прием препарата.

Ранее мы также сообщали о том, как получить электронный рецепт на антибиотики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыБактерииЛечение детей