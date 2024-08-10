ua en ru
Сб, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда бактерии сильнее. Врач дал важные советы по лечению антибиотиками

Киев, Украина, Суббота 10 августа 2024 06:30
UA EN RU
Когда бактерии сильнее. Врач дал важные советы по лечению антибиотиками Фото: Лечение простуды (иллюстративное freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине с августа 2022 года антибиотики продают по электронному рецепту. Это одна из мер против неконтролируемого отпуска таких лекарств и употребления их без назначения врача.

Почему это важно и какие последствия самолечения антибиотиками, РБК-Украина объяснил первый заместитель министра здравоохранения Украины Сергей Дубров.

Врачи всего мира бьют тревогу из-за роста частоты антибиотикорезистенности, когда пациентов не удается вылечить антибиотиками.

"Термин "антибиотикорезистентность" означает устойчивость бактерий к антибиотикам, то есть к препаратам, которые должны эффективно бороться с ними. Когда пациент употребляет антибиотик, всегда есть риск того, что некоторые бактерии станут устойчивыми к нему. Лекрства убивают большинство возбудителей болезней, но небольшая группа все же может устоять.. Они растут и распространяются, а иногда могут даже передавать такую стойкость другим бактериям", – объясняет Сергей Дубров.

Он отмечает: самостоятельное употребление антибиотиков не по назначению врача, например, во время вирусных инфекций – наибольший фактор, способствующий развитию резистентности.

"Антибиотики не действуют на вирусы, поэтому когда человек начинает самостоятельно принимать антибиотик при ОРВИ, вы повышаете риск антибиотикорезистентности", - отмечает врач.

Он отмечает важные правила лечения:

  • не принимайте антибиотик для лечения вирусных инфекций;
  • не занимайтесь самолечением;
  • соблюдайте режим приема антибиотиков и всегда завершайте полный курс лечения, даже если чувствуете себя лучше.

Введение е-рецепта является одним из действенных шагов в борьбе с нерациональным употреблением антибиотиков, добавляет Сергей Дубров.

Напомним, мы писали, когда нужно пить антибиотики. Если врач назначил антибиотик, нельзя самостоятельно менять дозу или прекращать прием препарата.

Ранее мы также сообщали о том, как получить электронный рецепт на антибиотики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Бактерии Лечение детей
NEWS
РФ снимает войска для защиты Курска: как это повлияет на ситуацию на фронте
РФ снимает войска для защиты Курска: как это повлияет на ситуацию на фронте
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев