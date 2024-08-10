Когда бактерии сильнее. Врач дал важные советы по лечению антибиотиками

В Украине с августа 2022 года антибиотики продают по электронному рецепту. Это одна из мер против неконтролируемого отпуска таких лекарств и употребления их без назначения врача.

Почему это важно и какие последствия самолечения антибиотиками, РБК-Украина объяснил первый заместитель министра здравоохранения Украины Сергей Дубров .

Врачи всего мира бьют тревогу из-за роста частоты антибиотикорезистенности, когда пациентов не удается вылечить антибиотиками.

"Термин "антибиотикорезистентность" означает устойчивость бактерий к антибиотикам, то есть к препаратам, которые должны эффективно бороться с ними. Когда пациент употребляет антибиотик, всегда есть риск того, что некоторые бактерии станут устойчивыми к нему. Лекрства убивают большинство возбудителей болезней, но небольшая группа все же может устоять.. Они растут и распространяются, а иногда могут даже передавать такую стойкость другим бактериям", – объясняет Сергей Дубров.

Он отмечает: самостоятельное употребление антибиотиков не по назначению врача, например, во время вирусных инфекций – наибольший фактор, способствующий развитию резистентности.

"Антибиотики не действуют на вирусы, поэтому когда человек начинает самостоятельно принимать антибиотик при ОРВИ, вы повышаете риск антибиотикорезистентности", - отмечает врач.

Он отмечает важные правила лечения:

не принимайте антибиотик для лечения вирусных инфекций;

не занимайтесь самолечением;

соблюдайте режим приема антибиотиков и всегда завершайте полный курс лечения, даже если чувствуете себя лучше.

Введение е-рецепта является одним из действенных шагов в борьбе с нерациональным употреблением антибиотиков, добавляет Сергей Дубров.