Коліна трясуться: Остапчук розповів про хвилювання перед Танцями з зірками

Перший ефір "Танців з зірками" стартує сьогодні, в неділю, 25 серпня. Цей сезон знаменний зірками з різних куточків шоу-бізнесу. Серед нових пар – Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Український шоумен розповів, як хвилюється перед ефіром і як пройшла підготовка. Про це він написав у своєму Instagram.

"Ми з Ілоною Гвоздєвою на генеральному прогоні. Ніжки тремтять, коліна трясуться, але це такий кайф. Вже о 21:00 в прямому ефірі на 1+1. Будете дивитися?", - написав Остапчук.

До публікації телеведучий прикріпив знімок з партнеркою, який був зроблений для тізеру шоу.

Танці з зірками 2019 - Остапчук розповів про хвилювання перед ефіром (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В коментарях відповіли не тільки на основне питання знаменитості, але навіть оцінили його шанси на успіх у проекті:

Ви можете виграти! Яскрава пара!

З майстерністю Ілони і Вашою працьовитістю, Ви пара-претендент на ТОП 1-3.

Так. Удачі Вам. Все буде вогонь.

Звичайно будемо, чекаємо Вашої участі.

Вболіваємо за вас!

Танці з зірками 2019 - Остапчук розповів про хвилювання перед ефіром (скріншоти: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, що раніше Олена Кравець перед ефіром "Танці з зірками" зробила цікаву заяву.