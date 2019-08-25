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Коліна трясуться: Остапчук розповів про хвилювання перед Танцями з зірками

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.08.2019 - 20:03
Коліна трясуться: Остапчук розповів про хвилювання перед Танцями з зірками
Танці з зірками 2019 - Остапчук розповів про хвилювання перед ефіром (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Танці з зірками" 2019 стартують 25 серпня

Перший ефір "Танців з зірками" стартує сьогодні, в неділю, 25 серпня. Цей сезон знаменний зірками з різних куточків шоу-бізнесу. Серед нових пар – Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Український шоумен розповів, як хвилюється перед ефіром і як пройшла підготовка. Про це він написав у своєму Instagram.

"Ми з Ілоною Гвоздєвою на генеральному прогоні. Ніжки тремтять, коліна трясуться, але це такий кайф. Вже о 21:00 в прямому ефірі на 1+1. Будете дивитися?", - написав Остапчук.

До публікації телеведучий прикріпив знімок з партнеркою, який був зроблений для тізеру шоу.

Коліна трясуться: Остапчук розповів про хвилювання перед Танцями з зірками

Танці з зірками 2019 - Остапчук розповів про хвилювання перед ефіром (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В коментарях відповіли не тільки на основне питання знаменитості, але навіть оцінили його шанси на успіх у проекті:

  • Ви можете виграти! Яскрава пара!
  • З майстерністю Ілони і Вашою працьовитістю, Ви пара-претендент на ТОП 1-3.
  • Так. Удачі Вам. Все буде вогонь.
  • Звичайно будемо, чекаємо Вашої участі.
  • Вболіваємо за вас!

    Танці з зірками 2019 - Остапчук розповів про хвилювання перед ефіром (скріншоти: instagram.com/vova_ostapchuk)

    Нагадаємо, що раніше Олена Кравець перед ефіром "Танці з зірками" зробила цікаву заяву.

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