Кого вербует Россия для совершения терактов в ТЦК: ответ МВД

"Подрывы внутри и вблизи помещений ТЦК, отделов полиции, поджоги автомобилей военнослужащих - это однозначно целенаправленная кампания спецслужб российской федерации против Украины. К сожалению, отдельные наши граждане в поиске быстрых денег становятся инструментом врага", - сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что правоохранители провели аналитику и сделали портрет человека, который чаще всего совершает такие преступления.

"Основное - возраст. Как правило, это молодые люди. Подростки и совсем юные люди в возрасте до 22-23 лет. Спецслужбы России привлекают их объявлениями о легкой подработке", - заявил Клименко.

Министр добавил, что за совершение преступлений украинцы, завербованные спецслужбами РФ, денег в основном не получают. Но их ждет суд и реальный срок наказания.

"Национальная полиция вместе со Службой безопасности эффективно работают в этом направлении, процент раскрытия таких преступлений достаточно высок. Да, некоторые замыслы спецслужб России воплотились. Пострадали люди. Но еще больше таких терактов удалось предотвратить", - сказал глава МВД.