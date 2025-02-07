Кого вербует Россия для совершения терактов в ТЦК: ответ МВД
Подрывы вблизи и в ТЦК, отделах полиции и поджоги авто - это дело рук российских спецслужб. Чаще всего для терактов РФ вербует молодых людей.
Об этом говорится в материале РБК-Украина ""Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов".
"Подрывы внутри и вблизи помещений ТЦК, отделов полиции, поджоги автомобилей военнослужащих - это однозначно целенаправленная кампания спецслужб российской федерации против Украины. К сожалению, отдельные наши граждане в поиске быстрых денег становятся инструментом врага", - сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина.
Он отметил, что правоохранители провели аналитику и сделали портрет человека, который чаще всего совершает такие преступления.
"Основное - возраст. Как правило, это молодые люди. Подростки и совсем юные люди в возрасте до 22-23 лет. Спецслужбы России привлекают их объявлениями о легкой подработке", - заявил Клименко.
Министр добавил, что за совершение преступлений украинцы, завербованные спецслужбами РФ, денег в основном не получают. Но их ждет суд и реальный срок наказания.
"Национальная полиция вместе со Службой безопасности эффективно работают в этом направлении, процент раскрытия таких преступлений достаточно высок. Да, некоторые замыслы спецслужб России воплотились. Пострадали люди. Но еще больше таких терактов удалось предотвратить", - сказал глава МВД.
Подрывы в ТЦК
Напомним, 1 февраля в Ровно произошел взрыв в здании ТЦК, в результате которого погиб один человек и еще шестеро получили ранения. Позже СБУ сообщила, что РФ завербовала 21-летнего украинца для совершения теракта. Когда он пришел в ТЦК, спецслужбы РФ подорвали своего агента.
Похожий случай произошел в Каменце-Подольском 5 февраля. Мужчина совершил подрыв устройства на территории ТЦК. Он погиб, еще четыре человека пострадали. Среди них два врача ВВК, военнослужащий и сотрудница ТЦК.
СБУ обратилась к украинцам относительно подрывов в ТЦК. Граждан призвали сообщать о попытках вербовки российскими спецслужбами.
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