"Коли у смак увійшов, мені так сподобалось": окупант розповів, як мародерить в Україні

Російський солдат розповів подрузі, що полюбляє красти у мирних жителів. Його товариші іноді соромляться це робити, тому відправляють його.

"У них ще совісті не вистачає у кого-небудь щось забрати. Мене відправляють... Ложки також забираю. А ось машина. Ключі є? Я там просто до будинку підхожу, стукаю. Є хто? Я зараз стріляти почну", - сказав він.

Окупант вихваляється, що вкрав смартфон Huawei, тому хочу набрати телефонів ще більше.

"Коли у смак увійшов, мені так сподобалось. Просто входиш до будь-якого будинку. Так, здрасьтє. Виходьте, будь ласка. Я щось візьму", - додав російський мародер.