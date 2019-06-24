Князєв звільнив заступника голови поліції Вінницької області через побиття активіста

У рамках справи про загибель побитого поліцейськими члена команди "Громадянська позиція" Олександра Комарницького звільнено заступника голови поліції Вінницькій області Сергія Сокиряна. Про це на брифінгу у Вінниці заявив глава Національної поліції України Сергій Князєв.

Зокрема, глава НПУ анонсував звільнення заступника начальника обласної поліції.

"За моїм наказом підготовлені матеріали про звільнення заступника начальника обласної поліції полковника Сокиряна з займаної посади і рядів Національної поліції. Усунені чотири керівника... Сьогодні призначений замість полковника Сокиряна... Ігор Мандріковіч, який працював керівником управління внутрішньої безпеки Вінницькій області... Сьогодні також буде призначений в.о. керівника поліції Вінницькій області Руслан Мороз", - підкреслив Князєв.

Крім того, повідомляється про відсторонення від виконання обов’язків начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса на час проведення слідства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Вінницької області наполягає на взятті під варту поліцейського, який побив члена команди "Громадянська позиція" Олександра Комарницького, в результаті чого чоловік помер.

Як писало РБК-Україна, 23 червня, після 12-денного перебування у комі, Комарницький помер.

Відзначимо, в рамках цієї справи глава Національної поліції Сергій Князєв відсторонив від службових обов'язків 4 керівників поліції Вінницькій області. Також було оголошено про підозру співробітнику вінницької поліції.