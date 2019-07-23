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Князєв: передчасно називати причетних до вбивства Шеремета


Слідство має дані про маршрут передбачуваних виконавців вбивства

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що передчасно називати причетних до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, злочин після трьох років розслідування залишається нерозкритим.

"Злочин залишається нерозкритим. Ми розуміємо, що суспільство чекає результати та прізвища причетних до цього злочину. Але називати їх поки передчасно", - сказав він.

Він також додав, що слідство має дані про маршрут передбачуваних виконавців вбивства Шеремета перед самим злочином.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський запросив керівників силових відомств на засідання щодо результатів розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Відзначимо, що в ОБСЄ та посольстві США закликали українських правоохоронців завершити розслідування вбивства журналіста. За словами представника Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлема Дезира, нерозкриття справи про вбивство Шеремета впливає на свободу слова і безпеку журналістів в Україні, а також породжує нові подібні злочини.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні минулого року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета значно звузилось. Однак Луценко додав, що "навіть Федеральне бюро розслідувань не змогло б надати допомогу" для встановлення виконавців.

Як відомо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля по дорозі на радіоефір. 

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