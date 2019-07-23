Князєв: передчасно називати причетних до вбивства Шеремета

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що передчасно називати причетних до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, злочин після трьох років розслідування залишається нерозкритим.

"Злочин залишається нерозкритим. Ми розуміємо, що суспільство чекає результати та прізвища причетних до цього злочину. Але називати їх поки передчасно", - сказав він.

Він також додав, що слідство має дані про маршрут передбачуваних виконавців вбивства Шеремета перед самим злочином.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський запросив керівників силових відомств на засідання щодо результатів розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Відзначимо, що в ОБСЄ та посольстві США закликали українських правоохоронців завершити розслідування вбивства журналіста. За словами представника Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлема Дезира, нерозкриття справи про вбивство Шеремета впливає на свободу слова і безпеку журналістів в Україні, а також породжує нові подібні злочини.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні минулого року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета значно звузилось. Однак Луценко додав, що "навіть Федеральне бюро розслідувань не змогло б надати допомогу" для встановлення виконавців.

Як відомо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля по дорозі на радіоефір.