Князь Монако заразився коронавірусом

Князь Монако Альбер II заразився коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.

Повідомляється, що стан здоров'я монарха не викликає занепокоєння, він продовжує працювати.

"Князь Альбер продовжує працювати з кабінету своїх апартаментів, він знаходиться в постійному контакті з членами свого кабінету, уряду і зі своїми найближчими соратниками", - йдеться в повідомленні.

За здоров'ям князя Монако спостерігає лікар.

Нагадаємо, у президента Бразилії Жаїра Болсонару діагностували коронавірус COVID-19.

Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо самоізолювалося після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо проявилися симптоми, схожі з симптомами вірусу. Пізніше стало відомо, що Грегуар Трюдо все ж заразилася коронавірусом.

Також у прес-секретаря президента Бразилії Фабіо Вайнгартена, який минулого тижня разом з Болсонару відвідав США і контактував з американським президентом Дональдом Трампом, виявили коронавірус.