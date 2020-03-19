Князь Монако заразився коронавірусом

Стан здоров'я монарха не викликає занепокоєння
Князь Монако Альбер II заразився коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.
Повідомляється, що стан здоров'я монарха не викликає занепокоєння, він продовжує працювати.
"Князь Альбер продовжує працювати з кабінету своїх апартаментів, він знаходиться в постійному контакті з членами свого кабінету, уряду і зі своїми найближчими соратниками", - йдеться в повідомленні.
За здоров'ям князя Монако спостерігає лікар.
Нагадаємо, у президента Бразилії Жаїра Болсонару діагностували коронавірус COVID-19.
Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо самоізолювалося після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо проявилися симптоми, схожі з симптомами вірусу. Пізніше стало відомо, що Грегуар Трюдо все ж заразилася коронавірусом.
Також у прес-секретаря президента Бразилії Фабіо Вайнгартена, який минулого тижня разом з Болсонару відвідав США і контактував з американським президентом Дональдом Трампом, виявили коронавірус.