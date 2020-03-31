Князь Монако вилікувався від коронавірусу

Князь Монако Альбер II, у якого раніше виявився позитивний тест на коронавірус, одужав. Про це повідомляє видання Le Figaro.

Повідомляється, що лікарі, які спостерігали за станом здоров'я князя заявили, що він здоровий і запропонували припинити карантин.

Нагадаємо, 19 березня князь Монако Альбер II повідомив, що здав позитивний тест на коронавірус. Зазначалося, що князь знаходиться на самоізоляції під наглядом лікарів, а його стан здоров'я не викликає занепокоєння.

Крім того, дружина прем'єра Канади Джастіна Трюдо Софія Грегуар одужала від коронавірусу. За її словами, вона почувається краще. Інформація про те, що Софі Трюдо отримала позитивний результат на коронавірус, стала відома 13 березня. Тоді і сам прем'єр - Джастін Трюдо здав тест, однак його результати виявилися негативні. Однак, щоб не наражати на небезпеку оточуючих, прем'єр прийняв рішення самоізолюватися.

Додамо, що британський принц Чарльз також заразився коронавірусом. Він провів сім днів на карантині в особняку в Шотландії, і вже вийшов із самоізоляції. Його дружина перебуватиме на карантині до кінця тижня.

Також стало відомо про зараження прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона. За його словами, у нього з'явилися симптоми, а коли він пройшов тест, то отримав позитивний результат на COVID-19. Також повідомлялося, що він продовжував працювати з урядом через відеоконференцію