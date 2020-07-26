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У КНДР закрили місто на кордоні через перший випадок COVID-19

Неділя 26 липня 2020 15:04
У КНДР закрили місто на кордоні через перший випадок COVID-19
Фото: Кім Чен Ин (www.kcna.kp)
Автор: Олександр Білоус

Влада КНДР готуються визнати "перший випадок" зараження вірусом та попросити допомоги

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив надзвичайну ситуацію і заблокував прикордонне місто після того, як чоловік, підозрюваний в зараженні коронавірусом, повернувся з Південної Кореї. До цього влада КНДР не визнавали випадків COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Кім Чен Ин скликав екстрене засідання політбюро у відповідь на те, що він назвав "критичною ситуацією, про яку можна сказати, що злісний вірус проник в країну".

За повідомленнями північно-корейських ЗМІ, чоловік, який перебрався в Південну Корею три роки тому, повернувся через укріплений кордон, що розділяє дві Кореї в місто Кесон. При цьому він перетнув кордон нелегально.

На думку аналітиків, цей епізод є важливим не тільки тому, що Північна Корея вперше повідомила про випадок коронавірусу, але і тому, що вона планує звернутися до світу за допомогою, можливо, за гуманітарною.

Нагадаємо, Північна Корея повідомила про перший випадок підозри на COVID-19.

Раніше Кім Чен Ин стверджував, що на території КНДР не виявлено жодного випадку зараження COVID-19 з початку пандемії, оскільки Північна Корея заблокувала проникнення вірусу.

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