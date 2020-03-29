КНДР активізувала ракетні випробування в умовах пандемії коронавірусу, - Reuters

У неділю, 29 березня, Північна Корея випустила в океан дві балістичні ракети ближнього радіуса дії, що стало 8 і 9 запуском ракет у цьому місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Південна Корея назвала запуск ракет "недоречним" в умовах глобальної пандемії коронавірусу.

За повідомленням Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, з прибережного району Вонсан були випущені два "снаряда ближньої дії", які пролетіли 230 кілометрів на максимальній висоті 30 кілометрів.

"В ситуації, коли весь світ відчуває труднощі через COVID-19, такого роду воєнні дії Північної Кореї дуже недоречні, і ми закликаємо до негайної зупинки", - йдеться в заяві влади Південної Кореї,

Міністерство оборони Японії заявило, що це балістичні ракети, і вони приземлилися на території Японії або в її виключній економічній зоні

Агентство зазначає, що це восьма і дев'ята ракети, запущені в ході чотирьох раундів ракетних випробувань в цьому місяці, оскільки північнокорейські війська проводять постійні військові навчання, зазвичай під особистим наглядом лідера Кім Чен Ина.

Це найбільша кількість ракет, коли-небудь випущених Північною Кореєю за один місяць, згідно з підрахунками Шиа Котона, старшого наукового співробітника Центру досліджень проблем нерозповсюдження ім. Джеймса Мартіна.

"На початку цього року ми бачили такі часті випробування тільки у 2016 і 2017 роках, які були величезними для ракетної програми Північної Кореї", - сказав він.

Нагадаємо, КНДР на початку березня провела перші запуски ракет. За даними південнокорейської розвідки, КНДР випустила два снаряди в бік Японського моря.

КНДР тоді пояснила проведення ракетних випробувань необхідністю "захиститися від ядерної загрози з боку Сполучених Штатів".