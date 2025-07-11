Клуб-сенсация из Андорры шокировал "Полесье": как сыграли будущие соперники украинских команд в Лиге конференций

Неожиданный разгром в Баня-Луке

Когда во время жеребьевки в соперники житомирскому "Полесью" выпал победитель в паре "Борац" (Босния и Герцеговина) - "Санта-Колома" (Андорра), никто не сомневался, что "волкам" придется играть против боснийского клуба.

Именно с прицелом на противостояние с ним житомирцы проводят подготовку к старту в турнире. Но футболисты из Андорры были другого мнения: они шокировали и соперника, и "Полесье".

"Санта-Колома" ранее в квалификациях еврокубков провела 22 матча, из которых не выиграла ни одного. В то же время, "Борац" в прошлом розыгрыше ЛК дошел до 1/8 финала.

Но матч, проходивший на арене "Бораца" в городе Баня-Лука, неожиданно завершился разгромной победой гостей - 4:1. Уже в первом тайме андоррцы отличились трижды, а на 68-й минуте забили четвертый гол. Единственное, что удалось хозяевам - отыграть один мяч под занавес.

Таким образом, "Борацу", чтобы подтвердить статус фаворита, надо за неделю разгромно побеждать на выезде. В противном случае, "Полесье" будет стартовать в турнире поединками с андоррской командой.

С кем сыграет "Александрия"?

"Александрия" стартует в ЛК матчами с побежденным в паре АЕК (Кипр) - "Партизан" (Сербия). Эти команды играют между собой в первом раунде квалификации Лиги Европы.

Первая игра на Кипре принесла минимальную победу хозяевам - 1:0. Поэтому, обе команды сохраняют шансы на общую победу. Будущий соперник "горожан" определится 17 июля в Белграде.

Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля. Обе наши команды первые встречи сыграют на номинально домашних аренах. Победители выйдут в третий раунд. Команды, которые проиграют, попрощаются с еврокубками.