Клуб НФЛ запланировал акцию поддержки Украины: известны подробности

Команда американской Национальной футбольной лиги "Нью-Йорк Джетс" решила провести матч регулярного сезона против "Цинциннати Бенгалз" в экипировке с украинской маркировкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба .

"Джетс" нанесли флаг Украины на шлемы футболистов. Поединок 3-го тура против "Бенгалз" нью-йоркцы сыграют 25 сентября.

"В это воскресенье получим специальную наклейку на шлеме в рамках нашей постоянной поддержки Украины. Stand with Ukraine", – заявили в пресс-службе команды НФЛ.

"Нью-Йорк Джетс" регулярно напоминает миру о необходимости поддержки Украины во время агрессии РФ. В апреле владельцы клуба пожертвовали 1 млн долларов в помощь государству. Супруга владельца "Джетс" Вудди Джонсона – Сьюзен Ирча – выросла в семье украинских иммигрантов.

В этом году Национальная футбольная лига сделала для украинцев бесплатным пользование платформой Game Pass. Сервис предназначен для просмотра матчей НФЛ и их обзоров, а также ток-шоу и программ об игре.