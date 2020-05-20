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Клуб АПЛ відмовляється тренуватися через випадки зараження коронавірусом

Новини » Спорт     20.05.2020 - 10:09
Клуб АПЛ відмовляється тренуватися через випадки зараження коронавірусом
Фото: В "Уотфорді" троє заразилися коронавірусом (facebook.com/watfordfc)

Три з шести випадків зараження в АПЛ виявлені в "Уотфорді"

Клуб англійської Прем'єр-ліги "Уотфорд" заявив, що три представники клубу отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Йдеться про одного футболіста і двох співробітників команди, імена яких не будуть розголошені.

Про це повідомляє пресслужба клубу, передає РБК-Україна.

Зазначається, що інфікованих ізолюють на сім днів, після чого вони пройдуть повторне тестування.

За інформацією The Athletic, після цих результатів деякі футболісти відмовляються виходити на командні тренування.

Раніше повідомлялося, що капітан "Уотфорда" Трой Діні не має наміру відновлювати тренування з командою. Він пояснив, що таке рішення прийняв через свого п'ятимісячного сина, у якого є проблеми з диханням, і він не хоче наражати його на небезпеку захворіти коронавірусом.

Згідно з протоколами щодо відновлення АПЛ, клуби не можуть примусити гравців тренуватися або грати, якщо вони побоюються за своє здоров'я.

Раніше повідомлялося, що в АПЛ виявили шість випадків захворювання коронавірусів в трьох клубах.

Нагадаємо, керівництво Прем'єр-ліги навіть в умовах карантину через пандемію коронавірусу не планує відмовлятися від проведення церемонії вручення трофея переможцю.

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України тренировкичемпионат АнглииФутболКоронавірус
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