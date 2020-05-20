Клуб АПЛ відмовляється тренуватися через випадки зараження коронавірусом

Фото: В "Уотфорді" троє заразилися коронавірусом (facebook.com/watfordfc)

Три з шести випадків зараження в АПЛ виявлені в "Уотфорді"

Клуб англійської Прем'єр-ліги "Уотфорд" заявив, що три представники клубу отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Йдеться про одного футболіста і двох співробітників команди, імена яких не будуть розголошені.

Про це повідомляє пресслужба клубу, передає РБК-Україна.

Зазначається, що інфікованих ізолюють на сім днів, після чого вони пройдуть повторне тестування.

За інформацією The Athletic, після цих результатів деякі футболісти відмовляються виходити на командні тренування.

Exclusive: Watford worst-hit club in 1st round of PL #COVID19 testing so far, with 3 positive results. 1 player, 2 staff. All ok but will self-isolate 7 days. Additionally a number of players have decided against training tomorrow @TheAthleticUK https://t.co/E2sf1fov9p #WatfordFC — David Ornstein (@David_Ornstein) May 19, 2020

Раніше повідомлялося, що капітан "Уотфорда" Трой Діні не має наміру відновлювати тренування з командою. Він пояснив, що таке рішення прийняв через свого п'ятимісячного сина, у якого є проблеми з диханням, і він не хоче наражати його на небезпеку захворіти коронавірусом.

Згідно з протоколами щодо відновлення АПЛ, клуби не можуть примусити гравців тренуватися або грати, якщо вони побоюються за своє здоров'я.

Раніше повідомлялося, що в АПЛ виявили шість випадків захворювання коронавірусів в трьох клубах.

Нагадаємо, керівництво Прем'єр-ліги навіть в умовах карантину через пандемію коронавірусу не планує відмовлятися від проведення церемонії вручення трофея переможцю.

Автор: Вера Олейник