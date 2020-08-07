Клочко: досвід Грузії вчить, що не слід нехтувати контролем в містобудуванні

Фото: під час зустрічі влади з будівельним бізнесом з нагоди Дня будівельника (facebook.com)

За словами нардепа, під контроль повинен потрапити не тільки процес будівництва

Досвід грузинських реформ показав, що відмовлятися від контролю в містобудуванні вкрай небезпечно. Під контроль повинен потрапити не тільки процес будівництва, але і весь цикл життя об'єкта від планування до знесення.

Про це заявив народний депутат, глава парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко на зустрічі влади з будівельним бізнесом з нагоди Дня будівельника.

Зокрема, представляючи пропозиції щодо змін законодавства в плані подальшої реформи містобудування, голова комітету зазначив, що законодавцями запропоновано змінити підходи до контролю в будівництві.

"Досвід Грузії нас вчить: якщо відмовитися від контролю, можна швидко побудувати за 10 років Батумі. Але ще через 10 років ми будемо мати фантастичні проблеми з експлуатацією новобудов. І для вирішення цієї проблеми потрібні колосальні кошти платників податків", - заявив нардеп.

Клочко також додав, що в планах законодавців новела, якої пропонується ввести кримінальну відповідальність за правопорушення у сфері містобудування, якщо таке порушення заподіяло шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі.

За словами глави комітету, це дуже важливо, оскільки реформа повинна не тільки подолати корупцію, а й принципово підвищити якість і безпеку в будівництві.

Крім того, за його словами, законодавці пропонують не тільки розширення контролю та посилення відповідальності, а й новації, покликані полегшити життя бізнесу: остаточне скасування ліцензування в будівництві і заміна його на сертифікацію виконробів; право обирати страхову систему замість дозвільної; з'являється механізм досудового оскарження.

Нагадаємо, в березні цього року президент і прем'єр-міністр дали старт реформі містобудування. Кабінет міністрів на засіданні 13 березня ухвалила постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ.

Зараз у Верховній Раді триває робота над законодавчими змінами, які повинні запустити другий етап реформи.

Як писало РБК-Україна, в липні Офіс простих рішень і результатів Михайла Саакашвілі разом з Конфедерацією будівельників України Льва Парцхаладзе представили своє бачення реформи, яке на думку багатьох експертів суперечить ініціативам президента Володимира Зеленського з реформи містобудування.