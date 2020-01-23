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Клінічні випробування вакцин проти китайського вірусу можуть розпочатися влітку

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Наразі лікарі не мають вакцини чи противірусних препаратів проти коронавірусу, виявленого в Китаї

Клінічні випробування вакцин проти нового коронавірусу, що вразив Китай і поширився за його межі, можуть бути проведені влітку. Про це у Давосі заявив виконавчий директор Коаліції з інновацій для запобігання епідеміям (CEPI) Річард Гатчетт, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Наразі лікарі не мають вакцини чи противірусних препаратів проти коронавірусу 2019-nCoV, виявленого в Китаї.

"У нас є три партнерства для розробки вакцин проти нового коронавірусу. Наша мета полягає в тому, щоб ці вакцини були дуже швидко розроблені, щоб розпочати клінічні випробування, можливо, вже влітку", - сказав Гатчетт.

Нагадаємо, ВООЗ заявляє, що коронавірус Китаю, від якого страждають сотні людей, ще не привів до глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я.

В Китаї закрили вже три міста з-за поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Крім того, з 25 січня влада Пекіна закриває для відвідування музейний комплекс Заборонене місто після поширення в країні нового типу коронавіруса.

Відзначимо, що 23 січня був зафіксований перший випадок смерті від коронавіруса за межами епіцентру вірусу. Однак невідомо, де саме помер хворий.

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