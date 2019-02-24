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Клімкін засудив насильство на кордонах Венесуели

Новини » Політика    24.02.2019 - 21:32
Клімкін засудив насильство на кордонах Венесуели
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Він закликав негайно забезпечити пропуск гуманітарної допомоги

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна засуджує насильство на кордонах Венесуели під час блокування ввезення гуманітарної допомоги в країну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна у Twitter.

Він також закликав президента Венесуели Ніколоса Мадуро забезпечити терміновий пропуск гуманітарної допомоги на територію Венесуели.

"Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство в кордонах Венесуели, яке призвело до смертей і травм. Ми вимагаємо, щоб режим узурпатора влади Мадуро завершив ці недостойні дії, і щоб був забезпечений терміновий пропуск гуманітарної допомоги", - заявив Клімкін.

Клімкін засудив насильство на кордонах Венесуели

Нагадаємо, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала президента Ніколаса Мадуро допустити гуманітарну допомогу на територію Венесуели

Також вона наголосила на неприпустимості використання сили проти цивільних осіб і необхідність прийняття гуманітарної допомоги від ЄС. Крім того, глава дипломатії Євросоюзу закликала провести нові президентські вибори в країні.

Раніше між опозицією та урядовими силами у Венесуелі в штаті Карабобо сталися сутички через блокування ввезення гуманітарної допомоги

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