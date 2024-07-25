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Клименко рассказал, когда изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион

Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион сегодня-завтра суд изберет меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Я думаю, что сегодня завтра мера будет избрана", - сказал Клименко.

При этом глава МВД не рассказал, сотрудничает ли подозреваемый со следствием. Он лишь указал, что убийство Фарион готовилось заранее, а обо всех деталях расследования сообщат позже.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в языковеда и бывшую нардепку Ирину Фарион. Ее госпитализировали в критическом состоянии, но спасти не удалось.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство. Следствие рассматривало несколько версий, среди которых была личная неприязнь.

Сегодня, 25 июля, в Днепре задержали 18-летний парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. При этом следствие считает, что стрелок мог быть только исполнителем.

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Министерство внутренних дел УкраиныИрина Фарион