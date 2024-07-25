Клименко рассказал, когда изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион

Убийство Ирины Фарион

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в языковеда и бывшую нардепку Ирину Фарион. Ее госпитализировали в критическом состоянии, но спасти не удалось.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство. Следствие рассматривало несколько версий, среди которых была личная неприязнь.

Сегодня, 25 июля, в Днепре задержали 18-летний парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. При этом следствие считает, что стрелок мог быть только исполнителем.

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