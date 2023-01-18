Клименко пообещал как можно быстрее установить причины трагедии в Броварах

"Мы вместе с другими правоохранительными органами делаем все, чтобы в самое быстрое время определить и установить, почему эта катастрофа произошла. Будем работать день и ночь, чтобы на все вопросы дать четкий ответ и чтобы такая катастрофа не повторялась в дальнейшем", - заявил он.

Напомним, утром 18 января в Броварах произошла ужасная трагедия. В городе разбился вертолет, в котором находилось руководство Министерства внутренних дел. Среди погибших - министр Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, включая ребенок.

Сегодня правительство назначило Игоря Клименко замглавы МВД, а потом возложило на него обязанности временного министра внутренних дел.

РБК-Украина собрало всю информацию об авиакатастрофе, которая уже известна.

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