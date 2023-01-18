RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Клименко пообещал как можно быстрее установить причины трагедии в Броварах

Фото: и.о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство внутренних дел Украины совместно с правоохранительными органами попытаются как можно скорее установить причины авиакатастрофа в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы вместе с другими правоохранительными органами делаем все, чтобы в самое быстрое время определить и установить, почему эта катастрофа произошла. Будем работать день и ночь, чтобы на все вопросы дать четкий ответ и чтобы такая катастрофа не повторялась в дальнейшем", - заявил он.

Напомним, утром 18 января в Броварах произошла ужасная трагедия. В городе разбился вертолет, в котором находилось руководство Министерства внутренних дел. Среди погибших - министр Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, включая ребенок.

Сегодня правительство назначило Игоря Клименко замглавы МВД, а потом возложило на него обязанности временного министра внутренних дел.

РБК-Украина собрало всю информацию об авиакатастрофе, которая уже известна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныБровары