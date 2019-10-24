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Клієнти "Миколаївгаз Збуту" можуть управляти зимовим запасом газу онлайн

Новини » Енергетика    24.10.2019 - 16:28
Клієнти "Миколаївгаз Збуту" можуть управляти зимовим запасом газу онлайн
Ілюстративне фото (УНІАН)

1 358 мешканців Миколаївської області скористалися акцією "Твоя енергонезалежність"

Майже півтори тисячі миколаївців скористалися акцією "Твоя енергонезалежність" і запаслися газом на зиму за літньою ціною 5,99 грн за один кубометр. А з 15 жовтня вони можуть швидко визначити, коли з максимальною вигодою використовувати куплений ними зимовий запас газу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Миколаївгаз Збуту".

Як повідомляється, достатньо в режимі онлайн вибрати період для використання газу із запасу, а також його частку в загальному обсязі споживання (в діапазоні від 0 до 100%). Для учасників акції, які утримаються від заявок на управління, діють звичайні умови акції: вони за замовчуванням отримають газ із запасу в ті місяці, коли його ціна виявиться нижче ціни ПСО, встановленої для інших споживачів.

1358 миколаївців скористалися акцією "Твоя енергонезалежність" і придбали 1,5 млн куб. м природного газу. При цьому близько 70% заявок на купівлю газу оформлені онлайн за допомогою "Особистого кабінету" на сайті 104.ua, а 30% - в Центрах обслуговування клієнтів.

Так, з 15 жовтня учасники акції можуть самі вибрати, як використовувати набутий запас газу в опалювальний період. Якщо ціна ПСО виявиться нижче акційної ціни, споживач в цей місяць може використовувати саме акційний газ - для цього йому достатньо подати заявку. Без заявки діють звичайні умови акції, тобто правило "меншої ціни".

В акційній ціні не враховані послуги з доставки газу, які змінюються в залежності від регіону і будуть оплачуватися додатково за окремими щомісячними рахунками.

"В разі розрахунку за акційною ціною споживачеві необхідно буде сплатити тільки за послуги з доставки газу (розподіл і транспортування). Вартість цих послуг, а також залишок передплаченого по акції газу будуть відображатися в щомісячному рахунку за використане паливо як в "Особистому кабінеті" онлайн на сайті 104.ua, так і при отриманні друкованої платіжки поштою. Нагадуємо, що споживачам, які скористалися акцією, важливо обов'язково щомісяця передавати показання лічильника газу для коректного здійснення обліку спожитого газу", - розповів директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.

При використанні зимового резерв газу до 31 березня 2020 року, надалі споживачі отримають газ на загальних умовах. Ті клієнти компанії, які до 1 квітня 2020 року не використають передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів в рахунок наступних платежів або повернути гроші за заявою.

Нагадаємо, що можливість придбати газ на зиму за фіксованою акційною ціною 5 995,53 грн. за тис. куб м, споживачі газу отримали вперше. Ця ціна була визначена державним монопольним постачальником природного газу НАК "Нафтогаз України", який виступив гарантом збереження запасів газу та стабільної ціни на нього. За інформацією оптового постачальника, учасники акції "Твоя енергонезалежність" таким чином зможуть скоротити свої витрати на газ в опалювальний період до 25%.

Як повідомляється, "Миколаївгаз Збут" - постачальник природного газу за регульованим тарифом на території Миколаївської області. Річний обсяг постачання природного газу компанією складає близько 354 млн. куб. м газу.

"Миколаївгаз Збут" забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області. Клієнтами компанії є понад 347 тис. домоволодінь Миколаївської області, а також 3 тис. підприємств, установ і організацій.

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