Клієнти "Львівгаз Збуту" заборгували 1,5 млрд гривень за спожитий газ

Побутові споживачі блакитного палива Львівської області боргують ТОВ "Львівгаз Збут" 1,5 млрд гривень, що на 13% більше, ніж торік. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Від стану розрахунків споживачів за використаний газ залежить стабільність газопостачання області", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, коштами, котрі отримує "Львівгаз Збут", компанія розраховується з оптовим постачальником НАК "Нафтогаз України" та іншими учасниками ринку.

"Ми наполегливо просимо наших клієнтів розрахуватись за спожитий газ, для того, аби не мати проблем із газопостачанням напередодні початку нового опалювального сезону. Наразі найбільше боргують споживачі газу Львова (687 млн гривень), Стрийського (220 млн гривень) та Перемишлянського районів (209 млн гривень). В разі необхідності, пропонуємо боржникам укласти договір на реструктуризацію з нашою компанією. Лише в такому випадку, коли оплата буде здійснюватись частинами, наші клієнти зможуть уникнути відключення від газопостачання", - наголошує директор ТОВ "Львівгаз Збут" Павло Майк.

У прес-службі зазначили, що можливість оформити договір реструктуризації – "це пропозиція взаєморозуміння та співпраці між клієнтами та газопостачальною організацією, яка дає можливість для споживачів посильно та рівними частинами погасити борг за використаний природний газ". Окрім того, маючи договір реструктуризації заборгованості, споживачі можуть звертатися в управління соціального захисту населення для оформлення державної допомоги.

Для того, аби укласти договір реструктуризації боргу, клієнтам необхідно звернутися до ТОВ "Львівгаз Збут" та надати паспорт власника (або особи, котра уклала заяву приєднання до умов типового договору на постачання природного газу), довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про склад сім’ї та довідку, що підтверджує неплатоспроможність споживача та членів його сім’ї.

"Від початку року газопостачання було припинено 6205 споживачам Львівської області. Їх сума заборгованості перед ТОВ "Львівгаз Збут" становила 58,8 млн гривень. Відтак, у компанії закликають споживачів не зволікати із розрахунками за блакитне паливо", - йдеться у повідомленні.