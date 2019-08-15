Кличко виграв ще один раунд у боротьбі за збереження прав киян, - експерт

Мер Києва Віталій Кличко виграв важливий раунд у боротьбі за збереження прав киян на місцеве самоврядування. Про це заявив політичний експерт Володимир Фесенко в соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні Віталій Кличко виграв важливий раунд у боротьбі за збереження своїх повноважень керівника Київської міської державної адміністрації. Вдалося це завдяки Уряду Володимира Гройсмана. І сам прем’єр, і Кабінет міністрів відмовились розглядати питання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА», - зазначив Володимир Фесенко.

За його словами, таке рішення Кабміну спрямоване на допомогу Кличкові у справі захисту прав киян на повноцінне самоврядування.

«Це не просто акт солідарності з мером Києва, це захист права киян обирати мера з повноцінними повноваженнями. Для Володимира Гройсмана це також і боротьба за збереження та продовження реформи децентралізації. У цьому контексті заслуговує уваги ініціатива Гройсмана щодо потреби в ухваленні нової редакції закону про столицю України, який би забезпечив і повноцінні повноваження мера Києва, і механізми функціональної реалізації інтересів держави в столиці України», - уточнив політолог.

Політичний експерт вважає, що в країні має продовжуватись реформа децентралізації.

«Інакше кажучи, треба знайти оптимальний баланс між місцевим самоврядуванням, яке має бути в Києві, і його функціональною взаємодією з системою державного управління. І це можна зробити через продовження реформи децентралізації. І як би не ставилися в команді президента Володимира Зеленського до Кличка, треба виходити із загальних суспільних інтересів, а не банальної політичної кон’юнктури», - резюмував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, що 14 серпня Кабмін відмовився розглядати подання голови Офісу президента Андрія Богдана щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.