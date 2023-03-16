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Кличко с волонтерами передали бойцам 204-го батальона дроны Mavic

Фото: Кличко с волонтерами "Украинской команды" передали бойцам 204-го батальона дроны Mavic (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерский штаб "Украинская команда" и Владимир Кличко привезли бойцам 204-го Отдельного батальона территориальной обороны Киева 10 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook.

"Украинская команда" передала 10 дронов Mavic 204-му батальону терробороны г. Киева. С помощью этих беспилотников наши герои смогут еще эффективнее избивать врага по всем направлениям и освобождать нашу соборную, независимую мать-Украину", - заявил Палатный.

Он также отметил, что 204-й батальон ТРО м. Киева был в самых горячих точках страны: Бахмути, Соледари и других. В настоящее время бойцы находятся на ротации.

Брат мэра Киева Виталия Кличко - Владимир Кличко, в свою очередь, поблагодарил воинов за мужество и пожелал победы.

"Ребята, горжусь вами! Слава героям! Слава Украине! Только вперед и к победе", - сказал Владимир Кличко.

Напомним, ранее "Украинская команда" передала 7 дронов Mavic бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Также "Украинская команда" и Кличко передали самые современные шлемы пилотам 18-й Отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

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